Een 16-jarige jongen is ernstig gewond geraakt bij een brand in een woning in Eindhoven. De politie gaat uit van een misdrijf en onderzoekt hoe de brand in het huis aan de Moreelselaan in de nacht van maandag op dinsdag precies is ontstaan. Mogelijk ging aan de brand een explosie vooraf. Getuigen vertelden dat ze een harde knal en glasgerinkel hoorden.

De brand kon snel worden geblust. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht.