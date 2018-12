16 jaar geëist voor moord op rapper Parsa010

Het Openbaar Ministerie heeft zestien jaar gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sidar D. wegens de moord op Parsa Mahboud in de Rotterdamse wijk Ommoord. De 21-jarige Mahboud, op sociale media bekend als rapper en cultfiguur ‘Parsa010’, werd doodgeschoten tijdens een barbecue op 28 mei 2017.

Volgens getuigen handelde Sidar D. met iemand anders in drugs en was Parsa degene die voor hen geld inde bij klanten die niet hadden betaald. Dat liep goed, tot Parsa een hogere beloning voor zijn diensten ging eisen. In 2016 zou hij de verdachte daarom van 25.000 euro hebben beroofd. Die wilde volgens het OM wraak nemen en wachtte daarvoor de gelegenheid af. Terwijl Parsa nietsvermoedend zat de barbecueën, vuurde D. vier kogels op de rapper af. Die overleed ter plekke.

Het OM vindt dat er sprake is van moord, omdat Sidar D. zijn daad goed had voorbereid. Dat het gebeurde in een woonwijk, weegt voor de officier ook zwaar mee.