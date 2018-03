In de Rotterdamse haven heeft de douane 155 kilo cocaïne aangetroffen in een container met bananen. De drugs waren verstopt in tassen die tussen de bananen lagen. Het Openbaar Ministerie deed de vondst al 19 maart maar maakte die dinsdag bekend.

De container met bananen en cocaïne was afkomstig uit Ecuador. De lading was bestemd voor een groente- en fruitbedrijf in Nederland.