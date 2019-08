1500 varkens dood door stalbrand Streefkerk

Bijna 1500 varkens zijn donderdag om het leven gekomen als gevolg van een zeer grote stalbrand in Streefkerk (Zuid-Holland). Slechts vijftien varkens konden worden gered uit de vuurzee, meldt de brandweer.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de brand aan de Middenpolderweg. Deze veroorzaakte veel zwarte rook die in de wijde omgeving te zien was.

Aan het begin van de avond is de intensiteit van de brand afgenomen en de kleur van de rook niet meer zwart, maar grijs. Het sein brand meester is nog niet gegeven, maar de brand is onder controle. De brandweer zal donderdagavond nog druk bezig zijn op de locatie, onder meer met het afvoeren van de kadavers.