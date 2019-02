In de Rotterdamse haven is 1500 kilo cocaïne onderschept. Een 37-jarige douanier is aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij dit drugstransport, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De cocaïne werd woensdag gevonden in een container met mango’s uit Brazilië, maar de vondst is pas donderdag bekendgemaakt door het OM. De drugs zijn vernietigd. De aangehouden douanier wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.