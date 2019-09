1500 kilo cocaïne ontdekt in Rotterdamse haven

In de haven van Rotterdam is 1500 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren afkomstig uit Colombia en zaten in een container met bananen. De cocaïne is zondag in beslag genomen door een team van onder meer douane, politie en de FIOD. De partij is vernietigd, meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

De cocaïne had een straatwaarde van tussen de 60 en 90 miljoen euro.

Een week geleden werd in de Rotterdamse haven een kleinere partij van 186 kilo cocaïne ontdekt. Ook die zat verstopt tussen bananen en was afkomstig uit Colombia. Een week eerder werd in de haven 450 kilo cocaïne aangetroffen tussen zakken met straalgrit.