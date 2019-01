150 miljoen voor schone energie Amsterdam

De gemeente Amsterdam trekt 150 miljoen euro uit om de stad de overgang naar schone energie te laten maken. Zo moet Amsterdam in 2040 aardgasvrij zijn en moet de komende jaren ook de CO2-uitstoot flink verminderen.

En daarvoor is een omslag naar schone energie nodig, meldt wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck. Zo komen er veel meer oplaadpalen voor elektrische auto’s om de overstap naar elektrische auto’s te stimuleren. Ook wil Van Doorninck er voor zorgen dat „ alles wat nieuw gebouwd wordt klimaatneutraal, of zelfs energieleverend is”.

In de stad moet ook veel meer energie duurzaam worden opgewekt via zonnepanelen en windmolens en worden in de periode tot 2040 de wijken een voor een van het aardgasnet afgekoppeld. Onder dit college van burgemeester en wethouders moet dat bij de eerste drie wijken gebeuren.

Het stadsbestuur wil bij deze overgang de kennis van Amsterdammers gebruiken en roept ze op mee te denken. Wethouder van Doorninck: „De noodzaak om af te kicken van kolen, olie en gas staat niet ter discussie. Hoe we dat gaan doen is onderwerp van gesprek. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen en de rekening van de omslag naar schone energie eerlijk wordt verdeeld.”