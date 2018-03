150 kilo cocaïne in containers uit Colombia

De douane heeft in de Rotterdamse haven 150 kilo cocaïne aangetroffen in drie containers die afkomstig waren uit Colombia. Vijf mannen zijn aangehouden; drie Nederlanders en twee Colombianen, zo heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

De verdachten werden opgepakt in een bedrijfspand in ‘s-Gravendeel waar aluminiumblokken werden bewerkt, waar de drugs in waren verstopt. Tijdens de inval van de douane werden meerdere machines gebruikt om het aluminium te bewerken en de cocaïne eruit te halen, aldus het OM.