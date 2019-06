15 tips over dode vrouw in Westdorpe

Bij de politie zijn inmiddels vijftien tips binnengekomen over de vrouw die zaterdag dood in een weiland in het plaatsje Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen) is gevonden. „Maar de gouden tip zit daar nog niet tussen”, aldus een woordvoerster van de politie maandag. De identiteit van de vrouw is nog steeds onbekend.

Het lichaam van de vrouw, die geen kleding aanhad, lag in een weiland bij de Sint Anthoniekade en werd opgemerkt door een voorbijganger. Ze had verwondingen die er volgens de politie op wijzen dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Over de vraag hoe lang de vrouw er al lag, worden geen mededelingen gedaan. Later op maandag wordt sectie verricht.

Het gaat om een blanke vrouw van tussen de 50 en 65 jaar met kort rossig haar en een normaal postuur. Ze is 1.65 tot 1.70 meter lang. Haar identiteit achterhalen wordt bemoeilijkt doordat ze geen kleren aanhad en geen sieraden of tatoeages droeg, aldus de politie.

Omdat de vrouw dicht bij de Belgische grens lag, zijn ook politiecollega’s daar in kennis gesteld. Ook Belgische media berichten over de zaak. Maar er zijn volgens de politie geen actuele vermissingen binnengekomen die „aanslaan op deze zaak”.