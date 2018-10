15 ongevallen met stints bij Inspectie SZW bekend

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afgelopen vier jaar 15 meldingen over ongevallen met stints gekregen. Dat blijkt uit gegevens die RTL Nieuws heeft opgevraagd.

In acht gevallen was er sprake van een verkeersongeval dat door de politie werd afgehandeld. Bij de zeven overige ongevallen ging het meestal om bestuurders die van de stint af vielen doordat ze bijvoorbeeld over een drempel reden of te hard door de bocht gingen en hun evenwicht verloren.

De inspectie heeft geen reden om aan te nemen dat technische mankementen de oorzaak waren van de ongevallen.