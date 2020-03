15 Nederlanders uit ‘coronahotel’ Tenerife onderweg naar huis

Vijftien Nederlanders die vastzaten in een hotel op Tenerife waar het coronavirus was vastgesteld, zijn onderweg naar Nederland. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt.

Een speciale vlucht van TUI brengt de Nederlanders en 132 Belgen van Tenerife naar België. De Nederlanders hebben een gezondheidscheck gehad en vertonen geen ziekteverschijnselen, aldus het ministerie. Terug in Nederland neemt de GGD contact met ze op.

Volgens het ministerie zaten in totaal 27 Nederlanders in afzondering in hotel H10 Costa Adeje Palace in Tenerife. Twaalf van hen vliegen later terug.

De Nederlanders en Belgen kwamen vorige maand een aantal dagen vast te zitten in hun hotel op het Spaanse eiland, toen het nieuwe coronavirus daar bij Italianen was vastgesteld.