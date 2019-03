15 maanden cel voor oplichten werkgever

De 51-jarige Hannelore S. is door de rechtbank in Dordrecht veroordeeld tot een straf van vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, voor het oplichten van haar werkgever voor ruim 1,1 miljoen euro. S. maakte al dat geld over aan een Afrikaanse internetliefde, die ze leerde kennen via Facebook maar die ze nooit ontmoette. Hij zou het geld nodig hebben gehad vanwege medische problemen.

De rechtbank gaat er van uit dat de verklaring van de verdachte klopt, maar dat de liefde en aandacht die ze meende te krijgen van haar internetvriend nep was. S. was echt verliefd en vertrouwde de man, met wie ze sprak. De politie heeft haar uit haar wanhopige romantische illusie geholpen, meldt het vonnis maandag.

De straf is lager dan de geëiste twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank ziet haar niet als een doorgewinterde oplichtster, omdat de vrouw geen voordeel had van de fraude. Integendeel, ze maakte al haar spaargeld over, leende geld en lichtte haar werkgever op, waar ze al 32 jaar werkte. Ze raakte haar huis, baan en man kwijt. Eerder is al bepaald dat ze haar vroegere werkgever moet terugbetalen.