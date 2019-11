15 maanden cel voor doodrijden vrouw op zebra

De 26-jarige Rowin van den B. krijgt vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, voor het doodrijden van een 76-jarige vrouw die in Renswoude overstak op een zebrapad. Hij moet vier jaar zijn rijbewijs inleveren.

Van den B. reed in februari naar zijn woonplaats Scherpenzeel vanuit Veenendaal, waar hij naar de kroeg was geweest en naar eigen zeggen drie tot vijf biertjes had gedronken. Op de Dorpsstraat in Renswoude zag hij de overstekende vrouw niet. Na de aanrijding reed hij door. Het slachtoffer overleed later aan haar zware verwondingen. Van den B. meldde zich pas zeventien dagen later bij de politie.

De rechtbank in Utrecht oordeelt dat Van den B. „aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend” reed. Hij hield zich wel aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, maar had zijn rijgedrag moeten aanpassen omdat het regende en de weg slecht was verlicht. Bovendien was het druk omdat er net mensen uit de kerk kwamen.

Van den B. bracht na het ongeval zijn auto naar de sloop, volgens de rechtbank om sporen te vernietigen.