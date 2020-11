15 maanden cel en tbs voor vuurwerkbom bij huis ex

De rechtbank in Utrecht heeft een 21-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden en tbs met voorwaarden voor het laten afgaan van een vuurwerkbom bij het huis waar zijn ex-vriendin met haar familie woont. Door de explosie raakte de hele voordeur, inclusief kozijn, van het huis vernield. De bewoners bleven ongedeerd.

Dave L. bedreigde zijn ex en haar familie al een tijd. Op de bewuste 6 november 2019 reed L. met een vriend naar het huis van zijn vroegere vriendin. De vriend bevestigde met ducttape de vuurwerkbom aan de voordeur en stak deze aan. Hij is eerder hiervoor al tot 18 maanden cel veroordeeld. Hij vertelde toen dat hij met L. was meegegaan omdat hij daar 2000 euro voor zou krijgen.

L. is verstandelijk beperkt en kampt met verslavingen, concludeerden deskundigen al eerder. De kans op herhaling is volgens hen groot, daarom is het volgens de rechtbank belangrijk dat de man voor lange tijd intensief wordt begeleid om zijn emoties en agressie te leren reguleren.

Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel en tbs met voorwaarden geëist.