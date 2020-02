15-jarige jongen gewond bij steekincident, 2 minderjarigen vast

In Emmen is dinsdagavond een 15-jarige jongen gewond geraakt bij een steekincident. Er zijn volgens de politie twee minderjarige verdachten aangehouden. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

De afgelopen dagen is veel ophef over het bezit van messen en andere steekwapens door jongeren. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil een boete opleggen aan ouders, wier kinderen voor de tweede keer betrapt worden op het dragen van een mes. Minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie wil „af van het idee bij jongeren dat ze een wapen moeten dragen”.