15-jarige Eva Pronk leest eigen gedicht 'Vrijheid' voor op 4 mei

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam draagt Eva Pronk (15) haar gedicht 'Vrijheid' voor. Het gedicht van de scholiere uit Den Haag kwam als winnaar uit de bus tijdens de finale van Dichter bij 4 mei die zaterdag plaatsvond in Alphen aan den Rijn.

Dichter bij 4 mei is de jaarlijkse dichtwedstrijd voor jongeren tussen de 13 en 19 jaar, georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met het Poëziepaleis. Naast Eva Pronk zijn er nog drie andere winnaars. Zij dragen hun gedicht voor tijdens de herdenkingen in Nationaal Monument Kamp Amersfoort (19 april), Nationaal Monument Kamp Vught (4 mei) en Herinneringscentrum Kamp Westerbork (4 mei).

Zaterdag werd ook bekend dat de 11-jarige Mily Al-Azzazzi uit Scheveningen de 5 mei-kinderlezing uitspreekt tijdens de uitzending van de Nationale Viering Bevrijding, waar ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel zal spreken. De 5 mei-kinderlezing laat de visie van een kind op het thema vrijheid zien. Mily vertelt in haar lezing over haar moeder, die uit Irak is gevlucht.