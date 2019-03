15 jaar voor doden vrouw en wegmaken lichaam

De rechtbank in Groningen heeft de 71-jarige Kasem M. veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het doden van zijn echtgenote en het wegmaken van haar lichaam. De vrouw uit Siddeburen verdween op 10 januari 2010 plotseling.

De vrouw, die 36 jaar was ten tijd van haar verdwijning, wilde van M. scheiden. Daarin ziet de rechtbank een duidelijk motief. De rechter is ervan overtuigd dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen, gepleegd door M. Zo werd door de politie bloed van de vrouw aangetroffen in de slaapkamer van het stel en in de kofferbak van hun auto. Ook werd er hoofdhaar gevonden in een kruiwagen en heeft M. daags na de verdwijning een matras langs de snelweg gedumpt. Andere verklaringen, zoals zelfmoord of een ongeval, vindt de rechter ongeloofwaardig.

De rechtbank gaat niet uit van een vooropgezet plan, oftewel moord, maar van doodslag. Het Openbaar Ministerie had twaalf jaar geëist, maar volgens de rechter is alleen de maximale straf van vijftien jaar voor doodslag passend. M. heeft namelijk op geen enkele manier zijn verantwoordelijkheid genomen, aldus de rechter. Ook heeft hij het politieonderzoek gefrustreerd door het lichaam weg te maken en daarnaast door ongeloofwaardig te verklaren of juist te zwijgen.

M. verhuisde in 2011 naar Marokko, het geboorteland van zijn vrouw. Hij nam het kind mee dat hij met zijn vrouw had gekregen. Door paspoortproblemen duurde het proces jaren. M. was uiteindelijk ook niet bij de behandeling van de rechtszaak. De rechter kon hem daardoor niet zelf ondervragen. De man heeft bij de politie altijd ontkend.