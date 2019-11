'15 jaar oude liquidatie Sengers opgelost'

De liquidatie van de Eindhovense crimineel Robert Sengers in 2004 is waarschijnlijk het werk geweest van een inmiddels 58-jarige man die al sinds 2006 in de cel zit voor een ander misdrijf. Dat meldt de politie na uitgebreid onderzoek, tips in het tv-programma Opsporing Verzocht en nieuwe conclusies van het Nationaal Forensisch Instituut (NFI).

De verdachte werd vorig jaar op 4 december in zijn cel aangehouden nadat de cold case-zaak was heropend. Waar en waarvoor hij al die tijd al vastzit, zei een politiewoordvoerder niet.

Sengers werd op 8 september 2004 in zijn auto doodgeschoten op een parkeerplaats in het Brabantse Esbeek. Hij was bij de politie bekend vanwege drugshandel. De crimineel zou zijn gewaarschuwd dat zijn naam op een dodenlijst stond. Sengers woonde in Neerpelt (België) in de villawijk waar ook de vermoorde criminelen Sam Klepper, John Mieremet en Marco Eijk woonden.

De officier van justitie beoordeelt op basis van het bewijs in de zaak of de 58-jarige verdachte kan worden vervolgd. De zaak zal dan in de loop van 2020 voor de rechter komen.