15 jaar cel voor verdachte kofferbakmoord 2005

Verdachte Leon van M. (42) uit Brielle is veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor het vermoorden van Caroline van Toledo in 2005. De rechtbank in Rotterdam acht dinsdag bewezen dat hij degene was die de auto waarin Van Toledo lag met benzine in brand heeft gestoken. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw met opzet en met voorbedachten rade „op gruwelijke wijze” omgebracht. Het motief is nooit bekend geworden.

Van M. heeft altijd stellig ontkend. Hij gaat in hoger beroep, zei zijn advocaat na afloop. De verdediging had gepleit voor vrijspraak, maar de rechtbank verwierp de meeste verweren. De verdachte was al ruim een jaar uit voorarrest met een enkelband, maar moest verschijnen bij zijn proces en de uitspraak. Hij zei niets en is meteen vastgezet.

De ouders, zus en andere naasten van het slachtoffer kwamen geëmotioneerd en opgelucht de zaal uit, schudden elkaar de hand en vielen elkaar en hun advocaat in de armen.

Het slachtoffer was na een overval in haar woning in Oostvoorne gekneveld in de kofferbak van haar eigen auto gestopt, waarmee de verdachte naar het recreatiegebied Kruininger Gors is gereden. Ook haar woning was in brand gestoken.

Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer in haar auto levend is verbrand. Getuigen hebben verklaard dat zij later van de verdachte zelf hebben gehoord dat hij haar in de kofferbak heeft horen gillen.

De rechtbank achtte de verklaringen van een aantal cruciale getuigen betrouwbaar en dus bruikbaar als bewijsvoering, ook al stapten zij pas vele jaren later naar de politie. Hun beweringen kwamen overeen met de onderzoeksresultaten in de zaak. De rechtbank vond niet alle getuigenissen betrouwbaar.

Ook een DNA-spoor op een stropdas waarmee de polsen van de vrouw waren vastgebonden, telde mee als bewijsmiddel. Daarnaast waren er kabelbinders die zijn gevonden in de woning van het slachtoffer, om haar polsen én in de garage bij de ouders van de verdachte. Het waren genummerde binders van één producent.

Het Openbaar Ministerie had twintig jaar celstraf tegen de Briellenaar geëist. Maar deze straf vond de rechtbank te hoog, onder meer omdat het misdrijf veertien jaar geleden is gepleegd. Wel wees de rechtbank op het lange strafblad van de verdachte.