15 jaar cel voor Curaçaos stel dat stagiaire ontvoerde

De rechtbank op Curaçao heeft vrijdag vijftien jaar gevangenisstraf opgelegd aan een man en een vrouw die op 25 augustus vorig jaar een toen 17-jarige Nederlandse stagiaire hebben ontvoerd. De twee hebben het meisje ook beroofd, aangerand en als dood van de rotsen in zee gegooid. Het meisje overleefde die nacht door zich in het water schuil te houden onder een rots. Het OM had twaalf jaar tegen beiden geëist.

De rechter acht het bewezen dat Shelomi P. (30) en Azanahil M. (34) het meisje een lift hebben gegeven en daarna hebben gedwongen geld van haar rekening te pinnen en geweld tegen haar hebben gebruikt. De stagiaire had het gevoel in een nachtmerrie te zijn beland.

Nadat het meisje midden in de nacht in de zee was gegooid, wist ze uiteindelijk zwemmend een strand te vinden. Daar hielp een vrouw haar en bracht haar naar de politie. Via de beveiligingsbeelden bij de bankautomaten waar de stagiaire werd gedwongen te pinnen, zijn de daders uiteindelijk gepakt. Volgens hen wilde het meisje drugs bij hen kopen en hielpen ze haar met pinnen.