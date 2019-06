15 jaar cel en tbs voor moord op studente

De rechtbank in Utrecht heeft de 32-jarige Zamir M. veroordeeld tot vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens de moord op de Utrechtse studente Laura Korsman. M. vermoordde de 24-jarige vrouw op 11 juli in haar woning aan de Bosboomstraat in Utrecht. "Gruwelijk" en "mensonterend", zo omschreef de rechter het misdrijf.

De verdachte was de ex-vriend van het slachtoffer. Hij zou niet hebben kunnen verkroppen dat Korsman enkele weken eerder de relatie had verbroken. Hij heeft haar intensief gestalkt en, aldus de rechtbank, "doodsbang" gemaakt. De veroordeling geldt ook de stalking. M. is eerder veroordeeld voor het stelselmatig belagen van een ex-vriendin.

Op de bewuste dag drong M. de woning van Korsman binnen, via een balkon. Hij was gewapend met een mes, waarmee hij haar 26 steken heeft toegebracht. Volgens de rechtbank heeft hij de vrouw met vooropgezet plan van het leven beroofd. Het mes was afkomstig uit een messenset van M. Hij had een latexhandschoen aangetrokken voordat hij toesloeg, om te voorkomen dat hij sporen zou achterlaten. Voorafgaand aan de moord hield hij zich urenlang in de buurt van de woning van het slachtoffer op.

De rechtbank rekent M. zwaar aan dat hij steeds wisselende verklaringen heeft afgelegd, zonder openheid van zaken te geven en zijn verantwoordelijkheid te nemen. Zijn laatste verklaring kwam erop neer dat Korsman het mes heeft getrokken, hem daarmee heeft bedreigd en zichzelf tijdens de daaropvolgende worsteling twee fatale steken heeft toegebracht. De rechtbank gelooft niets van dat verhaal.

Deskundigen hebben een persoonlijkheidsstoornis bij M. vastgesteld en tbs geadviseerd, ook omdat de kans op herhaling groot is. Het Openbaar Ministerie had achttien jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank strafte lager omdat M. verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht.