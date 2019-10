15 en 20 jaar cel voor mislukte liquidaties

Twee 25-jarige mannen moeten 20 en 15 jaar de cel in voor hun betrokkenheid bij mislukte moordaanslagen. Ebderrahmane el B. en Zakaria Zinbi zijn door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld voor een liquidatiepoging op twee mensen in april 2016 in Amsterdam. El B. is ook veroordeeld voor poging tot moord op twee mannen in 2014 in Almere en de voorbereiding van nog een liquidatie in 2017. Hij krijgt daarom de hoogste straf.

Bij de aanslag in Amsterdam werd een auto met daarin twee mannen onder vuur genomen met een automatisch wapen vanaf een scooter. De slachtoffers overleefden de aanslag omdat het wapen haperde. De rechtbank acht onder meer door gekraakte versleutelde berichten bewezen dat de twee daarvoor samen verantwoordelijk waren.

In Almere ontplofte in 2014 een explosief onder een rijdende auto. De twee inzittenden vluchtten, terwijl met een automatisch wapen zeker 37 kogels op ze werden afgevuurd. Ze bleven echter ongedeerd. Uit afgeluisterde gesprekken bleek de betrokkenheid van El B., maar de rechter kan niet met zekerheid zeggen of hij ook geschoten heeft. Vast staat wel dat hij intensief betrokken was bij de voorbereiding voor de (verijdelde) liquidatiepoging drie jaar later.