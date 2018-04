15 en 16 jaar cel voor cafémoord Nijmegen

Twee broers uit Nijmegen van 43 en 38 moeten respectievelijk vijftien en zestien jaar de cel in voor het doodschieten van twee andere broers op 9 mei 2016 in een café in Nijmegen.

Een ruzie over een hennepkwekerij was vermoedelijk de oorzaak van de geweldsexplosie in het café. Behalve de twee daders had ook een van de slachtoffers een vuurwapen op zak. Alle vier de mannen hadden een strafblad.

De oudste broer heeft bekend de dodelijke schoten te hebben gelost, maar hij beriep zich op zelfverdediging. Hij had naar eigen zeggen pas zijn wapen gebruikt nadat een van de slachtoffers was begonnen met schieten. De rechtbank oordeelde echter dat geen sprake was van een situatie waarin de man zichzelf of anderen mocht verdedigen. De jongste broer ontkende te hebben geschoten. Op basis van forensisch bewijs en een verklaring die in een undercoveractie is afgelegd door een derde verdachte, oordeelde de rechtbank dat ook hij de twee mannen tijdens de schietpartij heeft doodgeschoten.

De derde verdachte krijgt een gevangenisstraf van zes maanden. De rechtbank acht bewezen dat hij een videorecorder met camerabeelden van de schietpartij in het Maas-Waalkanaal heeft gegooid.