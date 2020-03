15.000 reizigers vragen ministerie om hulp voor terugreis

Ongeveer 15.000 gestrande reizigers hebben zich bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld omdat ze teruggehaald willen worden. Zij doen een beroep op een speciale regeling die maandag is ingesteld, aldus minister Stef Blok.

Een eerste repatriëringsvlucht met 91 Nederlanders aan boord is inmiddels onderweg van de Canarische Eilanden naar Nederland. Het gaat om een vlucht van Transavia die via Fuerteventura en Las Palmas gaat en rond 21.00 uur zal landen op Schiphol.

Er zijn ook al repatriëringsvluchten gepland vanuit de Kaapverdische Eilanden en het Indonesische Bali. Vooral uit Australië, Nieuw-Zeeland, Indonesië en Marokko zoeken gestrande reizigers hulp om terug te kunnen keren.

Er wordt geklaagd door reizigers dat de website nogal eens niet bereikbaar is. „Ik vind het heel vervelend wanneer mensen de website tijdelijk niet kunnen bereiken”, reageert Blok. „Tegelijkertijd lukt het om in deze moeilijke periode duizenden mensen naar huis te krijgen.”

Reizigers die door de coronacrisis zijn gestrand en niet kunnen terugvallen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij kunnen gebruikmaken van de regeling via www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. De regeling is opgezet door het ministerie, de reissector en verzekeraars.