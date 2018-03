15.000 liter chemische vloeistof in loods

In een loods in Culemborg is bijna 15.000 liter aan verschillende chemische vloeistoffen aangetroffen die mogelijk waren bedoeld voor de productie van synthetische drugs. De politie heeft vijf mensen aangehouden die in de loods verbleven.

Het gaat om een 62-jarige man uit Bergen op Zoom, een 41-jarige man uit Tiel, een 25-jarige vrouw uit Veenendaal en twee 22-jarige vrouwen zonder vaste woon- of verblijfplaats

De politie onderzoekt waar de chemische stoffen vandaan komen. Een speciaal team is ingezet om de chemische vloeistoffen veilig en verantwoord af te voeren.