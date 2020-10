15.000 euro voor gouden tip over doodsteken man in Delft

Justitie heeft een beloning van 15.000 euro vastgesteld voor degene die met de gouden tip komt in het onderzoek naar het doodsteken van een 36-jarige man in een woning in Delft op 1 september. Dat heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt.

De 36-jarige Chakib met als bijnamen Sjakie en Bagdad werd die middag neergestoken in een woning aan de De Colignystraat. Hij overleed ter plaatse. Het slachtoffer is niet de bewoner van de woning. Uit onderzoek kwam naar voren dat er twee mannen het huis uit zijn gevlucht. De twee zijn mogelijk richting de Nassaulaan gerend. Op de vluchtroute zijn er bloedsporen aangetroffen, mogelijk waren de verdachten gewond.

De politie heeft na de steekpartij de 60-jarige bewoner van de woning aangehouden. Deze man is na twee weken voorarrest op vrije voeten gesteld, maar de politie onderzoekt nog wel zijn betrokkenheid bij wat zich in de woning heeft afgespeeld.