15.000 euro voor gouden tip over doodschieten man in Zwolle

Justitie heeft een beloning van 15.000 euro vastgesteld voor de persoon die met de gouden tip komt in het onderzoek naar het doodschieten van Henk Wolters op oudejaarsavond in Zwolle. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

De 52-jarige Wolters werd neergeschoten in de Buitengasthuisstraat. Op basis van sporenonderzoek en getuigenverklaringen, denkt de politie dat Wolters rond 20.25 uur is neergeschoten. Voorbijgangers zagen de man echter pas rond 21.40 uur op straat liggen.