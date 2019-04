14-jarige steekt andere tiener neer in Breda

Een 14-jarige jongen uit Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden voor een steekincident in zijn woonplaats, waarbij een 17-jarige plaatsgenoot ernstig gewond is geraakt.

Het slachtoffer is met de ambulance onder begeleiding van de politie naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Het steekincident had plaats in een woning aan de Werfblok. Daar zou tegen middernacht ruzie zijn ontstaan tussen het slachtoffer en de verdachte, in het bijzijn van andere jongeren. De verdachte heeft op het slachtoffer ingestoken, aldus de politie. Diens identiteit was snel bekend en hij kon in de omgeving van de woning aangehouden worden.