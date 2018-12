14-jarige opgepakt voor steekpartij Amsterdam

De politie heeft vrijdag een 14-jarige jongen aangehouden als verdachte van een steekpartij donderdag op de Karspeldreef in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer, eveneens 14 jaar oud, is aan zijn verwondingen geopereerd. Hij ligt nog in het ziekenhuis, aldus de politie vrijdagavond.

De jonge arrestant, aangehouden na onderzoek van de recherche, wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij zit nog vast voor verhoor. Over de toedracht van het incident heeft de politie nog geen nadere mededelingen gedaan. Aanvankelijk was onduidelijk hoe het slachtoffer gewond was geraakt.