14-jarige mishandelaar homo's blijft in cel

De veertienjarige jongen die maandag werd opgepakt voor betrokkenheid bij de bedreiging en mishandeling van homoseksuele mannen in zijn woonplaats Dordrecht moet in ieder geval nog twee weken in de cel blijven. Daartoe besloot de rechter-commissaris in Rotterdam. De jongen zit in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij met niemand contact mag hebben behalve met zijn advocaat en ouders.

Woensdag werd in deze zaak ook een zestienjarige jongen, eveneens uit Dordrecht, aangehouden. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit, het onderzoek richt zich op een groep waar de jongens bij horen.