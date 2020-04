Een 14-jarige jongen in Tilburg is maandag lichtgewond geraakt door een steekincident. Hij werd gestoken door een leeftijdsgenootje. De politie is nog op zoek naar de dader. De jongen was niet thuis en de politie heeft hem gevraagd zich te melden.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk waarmee de jongen gestoken is, zei een woordvoerster. Ook de toedracht is nog niet duidelijk