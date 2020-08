14-jarige jongen betrapt op joyride met auto ouders

Een 14-jarige jongen is bij een nachtelijk ritje in de auto van zijn ouders betrapt door de politie.

Hij viel agenten op vanwege zijn opvallend slechte rijgedrag. Ze zagen de auto rijden aan de Boterpolderlaan in het Noord-Brabantse Raamsdonksveer en besloten het voertuig een stukje te volgen omdat het vermoeden was dat de bestuurder onder invloed was of geen rijbewijs had. Na het stopteken van de agenten kwam het voertuig uiteindelijk tot stilstand.

Toen ontdekten de agenten de 14-jarige jongen, die de auto stiekem van thuis had meegenomen. De politie heeft hem na een ‘stevig gesprek’ terug naar huis gebracht. Er is aangifte gedaan van joyriding.