14-jarige in Goes neergestoken, zes minderjarigen aangehouden

Zes minderjarigen uit Vlissingen en Middelburg zijn aangehouden in verband met een steekincident in Goes, waarbij zondag een 14-jarige jongen uit Middelburg gewond raakte. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld.

Het steekincident gebeurde rond 21.00 uur op de J.A. van der Goeskade in Goes. Daar is sporenonderzoek gedaan en zijn getuigen gehoord. Ook hoopt de politie aan de hand van camerabeelden te kunnen zien wat er precies is gebeurd. Duikers zochten in het water vergeefs naar het gebruikte wapen.

De zes verdachten zijn vijftien en zestien jaar. Ze zitten in een politiecellencomplex en worden maandag gehoord over het steekincident.