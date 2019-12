14 jaar geëist voor schietpartij Aquabest

In hoger beroep is maandag een gevangenisstraf van veertien jaar geëist tegen een 41-jarige man die ervan verdacht wordt twee jaar geleden bij een beachclub in Best een man te hebben doodgeschoten. Ook wordt hij verdacht van poging tot doodslag op de beveiliger die het slachtoffer op het moment van het schieten vast had.

Het slachtoffer Yassine Majiti werd november 2017 om het leven gebracht op de parkeerplaats van Beachclub Sunrise bij strandpark Aquabest in Best, waar een salsafeest was. Tijdens de fatale avond waren er al meerdere opstootjes tussen de groepen mannen waar het slachtoffer en de verdachte toe behoorden. Op de parkeerplaats werd ook gevochten. Daarbij werd Majiti van dichtbij door zijn hoofd geschoten.

De verdachte werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot twaalf jaar cel, er was zestien jaar geëist. Zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie was in hoger beroep gegaan.

Volgens de verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moest hij zich verdedigen en ging zijn wapen per ongeluk af toen hij werd belaagd door een groepje mensen. Het OM ziet dat echter heel anders. „Uit camerabeelden blijkt dat verdachte op rustige wijze is vertrokken uit de club en vervolgens zijn vuurwapen al uit zijn auto pakte, nog voordat sprake was van een ruzie op de parkeerplaats.”