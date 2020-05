14 jaar cel voor ex-douanier in drugszaak

Voormalig douanier Gerrit G. is maandag in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar cel voor het doorlaten van grote partijen cocaïne. Deze straf is gelijk aan de eis in hoger beroep en de straf die hem in 2017 door de rechtbank in Rotterdam was opgelegd.

De 59-jarige G. zorgde er lange tijd voor dat containers met coke door de controles in de Rotterdamse haven konden glippen en in handen kwamen van de criminele ontvangers. Hij liet zich daar rijkelijk voor belonen. De ex-douanier heeft ook grote geldbedragen witgewassen. „Hij heeft zich enkel laten leiden door het grote geld. Het vertrouwen dat burgers en de overheid moeten kunnen stellen in de onkreukbaarheid van ambtenaren is ernstig geschaad”, aldus het hof Den Haag.

Twee medeverdachten, een Rotterdammer en een Schiedammer, zijn veroordeeld tot respectievelijk tien en vier jaar gevangenisstraf voor onder meer het omkopen van G. en de invoer van cocaïne. Ook deze straffen zijn gelijk aan de straffen die de Rotterdamse rechtbank eerder oplegde.

De twee medeverdachten hadden ruzie gekregen over de inzet van de douanier en de verdeling van de winsten. Op verdachte Dennis van den B. (49) werd een aanslag gepland, maar daarbij werd begin 2014 de onschuldige ggz-directeur Rob Zweekhorst in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten.