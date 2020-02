14 jaar cel geëist voor fatale ruzie om 50 euro

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een celstraf van veertien jaar geëist tegen een 29-jarige man die augustus vorig jaar in Amsterdam een één jaar jongere man zou hebben doodgeschoten. De Amsterdamse verdachte heeft bekend.

De twee zouden ruzie over geld hebben gehad. De verdachte had een schuld van 1200 euro bij het latere slachtoffer. Dat betaalde hij terug, maar bij het natellen constateerde het slachtoffer dat er 50 euro te weinig was. In de ruzie die volgde, kreeg de verdachte een duw, daarna schoot hij het slachtoffer neer. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De man was een bekende van de politie.

Het OM hekelde dat de man „op klaarlichte dag” het slachtoffer had neergeschoten „vanwege een geschil om 50 euro”. „Verdachte heeft met één schot niet alleen abrupt een einde gemaakt aan het leven van het slachtoffer, maar ook het leven van zijn directe nabestaanden, onder wie zijn moeder en zijn dochtertje van zes jaar oud, verwoest.”

De rechtbank Amsterdam doet over twee weken uitspraak.