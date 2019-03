14 jaar cel geëist voor doodslag op baby

Tegen een 36-jarige man uit Hengelo is veertien jaar celstraf geëist wegens doodslag op de baby van zijn vriendin. Daarnaast eiste het Openbaar Ministerie (OM) bij de rechtbank in Almelo tegen de 23-jarige moeder achttien maanden celstraf. Volgens de officier van justitie wist verdachte Sarinda E. dat haar vriend Maick S. haar veertien maanden oude dochtertje Xaja mishandelde, maar ondernam ze niets om haar in veiligheid te brengen.

Op 12 oktober 2017 overleed het meisje in het ziekenhuis in Hengelo. Ze bleek volgens het OM gruwelijk te zijn mishandeld: er werden 39 bloeduitstortingen, inwendige bloedingen, botbreuken, hersenletsel en sporen van verwurging geconstateerd. Ook werd in haar hartbloed een hoge concentratie amfetamine aangetroffen. Er konden wel vijf doodsoorzaken zijn.

Later dinsdag zal de vrouw nog een verklaring afleggen. Bij de ondervraging door de rechters bleef ze op veel vragen het antwoord schuldig en brak ze voortdurend in snikken uit.