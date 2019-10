14 jaar cel en tbs voor moord op moeder Delft

Een 61-jarige man uit Oud-Beijerland is veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens de moord op zijn moeder Mona Baartmans (79) uit Delft, het wegmaken van haar lichaam en verduistering. De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat verdachte Ton L. met voorbedachten rade zijn moeder heeft gedood. Hij wurgde haar op 23 september 2018 in zijn auto, op de parkeerplaats van een verpleeghuis waar Baartmans haar zieke man had bezocht.

De verdachte heeft toegegeven dat hij haar heeft gedood, maar zei dat het in een opwelling gebeurde. Hij wilde niet dat zijn moeder begon over de 40.000 euro die hij van haar rekening had gehaald en had vergokt, zei hij twee weken geleden. De rechtbank vindt echter niet dat er sprake was van een impuls maar dat hij beheerst, vastberaden en berekenend heeft gehandeld. L. - gekleed in een lichtblauwe pyama en badslippers aan - hoorde het vonnis onbewogen aan.

Diezelfde nacht begroef L. haar lichaam in een bos in Heinenoord. Ze werd vijf weken later gevonden na een tip via Opsporing Verzocht. Het lichaam van Baartmans was in verregaande staat van ontbinding zodat de doodsoorzaak niet is vastgesteld. De rechtbank gaat uit van de verklaring van L. zelf dat hij haar wurgde met een lange tiewrap. Daarna duwde hij haar voor de bijrijdersstoel, legde een deken over haar heen en reed tot vlak bij haar huis, om de politie te misleiden. Mogelijk overleed ze pas een kwartier later dan het tijdstip dat L. aangaf.

De rechter sprak maandag van een lafhartige daad en benadrukte dat het de verdachte ontbreekt aan berouw. Deskundigen hebben bij L. onder meer een anti-sociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis geconstateerd. Hij had al een strafblad met geweldsdelicten. De rechtbank vindt een lange behandeling nodig, maar twijfelt of dit tot resultaat leidt, omdat de verdachte geen zelfinzicht toont.

Het Openbaar Ministerie had zestien jaar cel en tbs geëist.