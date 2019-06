14 aspirant-militairen gewond door bliksem

Een aspirant-militair is woensdag op een militair oefenterrein in Ossendrecht (Noord-Brabant) door de bliksem getroffen en daardoor zwaargewond geraakt. Hij is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis vervoerd, meldt de marechaussee. Dertien andere leerlingen zijn lichtgewond naar een ziekenhuis gebracht voor controle.

Een woordvoerster van de marechaussee laat weten dat de lichtgewonden zelf niet door de bliksem zijn geraakt, maar in de buurt stonden van de man die zwaargewond raakte.

De gewonden door de blikseminslag zijn 16, 17 en 18 jaar oud en volgen de VeVa-opleiding op het ROC Zuid-Holland. Daarbij combineren jongeren een mbo-opleiding met praktijkweken bij de marine, landmacht en luchtmacht. Ze zijn daarmee verzekerd van een stage bij een van de krijgsmachtonderdelen en worden voorbereid op een functie bij Defensie.