14,5 jaar cel voor doden vriendin en wegmaken lijk

De rechtbank in Lelystad heeft vrijdag de 45-jarige Erwin G. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14,5 jaar voor het doden van zijn vriendin Edita Moliené en het wegmaken van haar stoffelijk overschot. Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar celstraf geëist.

De Bussumer doodde in september 2018 zijn ex-partner (42). Haar lichaam wikkelde hij in een opblaaszwembad. De man heeft dit pakket vervolgens gedumpt in het water van de Muidertrekvaart, tussen Muiden en Amsterdam. Omwonenden hadden het pakket zien drijven.

Tijdens het onderzoek heeft de politie in het huis van de verdachte diverse materialen aangetroffen die in verband zijn te brengen met het pakket, onder meer foto's van het touw dat de verdachte eerder gebruikte bij seks.

Hoewel de man wisselende verklaringen gaf voor de gebeurtenissen, is de rechtbank ervan overtuigd dat hij Moliené, afkomstig uit Naarden, met geweld om het leven heeft gebracht en haar lijk in het water heeft gedumpt. De rechtbank spreekt van "een gruwelijke en schokkende gang van zaken die een zeer grote impact heeft op de nabestaanden".

De rechtbank baseerde zich bij het bepalen van de straf op vergelijkbare zaken en kwam uit op veertien jaar. Omdat er tijdens het onderzoek ook vuurwapens en munitie zijn gevonden in G's woning, komen er nog zes maanden celstraf bij.