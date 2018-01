14,4 graden: warmste 24 januari ooit

De temperatuur in De Bilt steeg woensdag naar 14,4 graden. Daarmee staat deze dag nog scherper te boek als de warmste 24 januari sinds de metingen in 1901 begonnen. Het dagrecord was ’s ochtends om 06.50 uur al gebroken, toen het 12,2 graden werd. In 1960, het vorige record, werd het op 24 januari 12,1 graden in De Bilt.

Woensdag was volgens Buienradar tevens de op drie na warmste januaridag ooit gemeten. Een temperatuur van ruim 14 graden hoort eerder bij april. Maar echt mooi werd het niet deze grijze woensdag, waarop het ook wat regende of motregende. Als het zacht weer is in de winter, is het zelden tot nooit mooi zonnig.

De zachte lucht, afkomstig van de Azoren, ging gepaard met een stevige zuidwestenwind. ’s Middags stormde het zelfs op Vlieland (windkracht 9) tussen 13.00 en 14.00 uur. Volgens Weeronline was daarmee de derde officiële storm van het jaar een feit.