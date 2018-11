De politie heeft in de omgeving van Enschede een trailer gevonden met daarin ruim 14.000 liter grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. De politie kreeg woensdag de melding dat de wagen daar, aan de Beldershoekweg, stond. Vrijdag meldde de politie dit.

Uit het eerste onderzoek is gebleken dat de trailer er mogelijk al langere tijd staat. De politie zoekt mensen die meer weten over de trailer of wie deze daar heeft neergezet.