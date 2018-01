135 mensen met brandwonden rond feestdagen

In de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam hebben zich tussen 23 december en 3 januari 135 mensen met brandwonden gemeld. Dat meldt de Nederlandse Brandwonden Stichting donderdag.

Bij 27 slachtoffers waren de brandwonden zo ernstig dat zij moesten worden opgenomen, 75 mensen zijn poliklinisch behandeld.

De meeste brandwonden komen behalve door het afsteken van vuurwerk, ook door ongelukken tijdens het koken en thee drinken. Bij 66 mensen was vuurwerk de oorzaak van hun brandwonden. Het gaat vooral om jongens en mannen in de leeftijd van acht tot 25 jaar. Ook veel kleine kinderen kwamen binnen bij de centra. Zij raakten onder meer gewond door hete vloeistoffen als thee of het vastpakken van een hete kachel of strijkijzer.

In december hebben de brandwondencentra het altijd extra druk. „Ook dit jaar was december helaas weer traditioneel druk. We hebben vooral rondom oud en nieuw meer patiënten behandeld in vergelijking met vorig jaar”, aldus Jacob Blik van Brandwondencentrum Groningen.