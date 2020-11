De 13-jarige jongen die vorige week is aangehouden voor mogelijk betrokkenheid bij een steekpartij op de Urkersingel in Rotterdam, blijft nog zeker twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam besloten. Bij de steekpartij raakte een 14-jarige jongen zwaargewond.

Aan de steekpartij ging een ruzie tussen de jongen en één of meerdere personen vooraf. De politie liet weten nog op zoek te zijn naar getuigen van de ruzie en de steekpartij.