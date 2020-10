13-jarige jongen gewond door vuurwerk

Een 13-jarige jongen is dinsdagavond op de Delftselaan in Den Haag gewond geraakt aan zijn gezicht, nadat hij waarschijnlijk bekogeld werd met vuurwerk. De tiener moest worden behandeld in een brandwondencentrum. De politie vermoedt dat drie jongens van rond de 17 jaar, gekleed in zwarte kleding, het vuurwerk naar hem gooiden.

De jongen dronk rond 20.00 uur water uit de publieke waterkraan op de Delftselaan toen hij zijn vrienden hoorde roepen dat hij moest wegrennen. Op dat moment hoorde hij een knal en werd het zwart voor zijn ogen, aldus de politie. „Zijn vrienden en hij zagen drie jonge mannen van wie ze vermoeden dat ze rond de 17 jaar waren. Aangezien zij de enige anderen waren die zich op straat bevonden, vermoeden we dat zij het vuurwerk hebben gegooid”, aldus een politiewoordvoerster.