13-jarige deed bommelding Eindhoven Airport

De valse bommelding op Eindhoven Airport afgelopen juli is gedaan door een dertienjarige jongen uit Engeland. In een toestel dat gereed stond om naar Edinburgh in Schotland te vertrekken, werd een tekening gevonden waarop stond hoe je een vliegtuig kon laten ontploffen.

Deze tekening was achtergelaten door de Engelse jongen en daarna gevonden door een andere passagier. Na de vondst heeft de gezagvoerder het vliegtuig laten ontruimen en hadden andere vluchten last van flinke vertragingen.

De jongen is opgespoord en heeft verklaard dat hij geen serieuze bedoeling had met de tekening. Hij dacht dat men wel zou begrijpen dat het geen reële bommelding was. Het OM heeft - na een goed gesprek met de jongen - besloten hem niet te vervolgen.

Door de tekening, liepen de ongeveer tweehonderd passagiers van de Ryanair-vlucht bijna een dag vertraging op. De vlucht zou maandagavond 9 juli vertrekken, dat werd dinsdagmiddag.