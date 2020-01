Een 13-jarig kind uit Lelystad is op oudejaarsavond vermoedelijk door vuurwerk zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie.

De hulpdiensten werden rond 22.30 uur gewaarschuwd over het incident aan de Voorstraat. Het 13-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Of het een jongen of een meisje betreft en wat er precies is gebeurd, is onbekend; de politie was niet direct bereikbaar voor meer informatie.