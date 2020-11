13 jaar cel voor gevluchte Azerbeidzjaan om doden buurman

De 30-jarige man Kamran J. is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar wegen het doden van zijn 57-jarige bovenbuurman in Soest. Daarnaast moet de verdachte een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. De opgelegde straf van de rechtbank in Utrecht is gelijk aan de strafeis van de officier van justitie.

J. is direct na het misdrijf in augustus 2017 via België naar zijn geboorteland Azerbeidzjan gevlucht om uit handen van justitie te blijven. Azerbeidzjan levert geen onderdanen uit. J. is buiten zijn aanwezigheid berecht. Hij staat op de internationale opsporingslijst.

Aanleiding voor de confrontatie tussen verdachte en het slachtoffer was vermoedelijk geluidsoverlast, stelt de rechtbank in het vonnis. Er zijn aanwijzingen dat verdachte kampte met psychische problemen, hij liep hiervoor in een traject van de gemeente Soest. Maar omdat hij is gevlucht naar Azerbeidzjan, was het voor de rechtbank niet mogelijk dit nader te onderzoeken.

In het appartement aan de Soester Weegbreestraat stak J. volgens het OM 67 keer in op het lichaam van het slachtoffer. De man bleek daarnaast gewurgd, gestompt en geslagen. „De verdachte heeft met zijn gruwelijke daad het slachtoffer zijn kostbaarste bezit ontnomen, namelijk het leven”, staat in de uitspraak van de rechtbank. „Door te vluchten heeft verdachte geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden en dat neemt de rechtbank hem zeer kwalijk.”