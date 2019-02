13 jaar cel voor doden echtgenote

Een 48-jarige man uit Wernhout is maandag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een celstraf van dertien jaar voor het doden van zijn 46-jarige vrouw. De vrouw was eind maart vorig jaar met bruut geweld om het leven gebracht.

De man heeft later bekend dat hij zijn vrouw heeft gedood, maar aanvankelijk vertelde hij de politie dat hij was overvallen en niet wist waar zijn vrouw was. In het huis ontdekten de agenten die op de melding van de man af waren gekomen, het lichaam van zijn vrouw. Later werd kleding van de man gevonden met bloedsporen van zijn echtgenote erop, hij had die verstopt achter het voorpaneel van een inbouwtoilet.

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij zijn vrouw met bruut geweld om het leven heeft gebracht terwijl hun dochter boven lag te slapen en hun zoon ieder moment thuis kon komen. Ook strafverzwarend is het dat de man heeft geprobeerd de politie te misleiden door een overval in scène te zetten.