13 illegalen in truck in Sliedrecht ontdekt

Een Spaanse vrouw die een rit meereed met haar man in de vrachtwagen heeft een wat andere dag beleefd dan vooraf verwacht. Toen het echtpaar vrijdagochtend in Sliedrecht stopte om de lading te lossen, bleken in de vrachtwagen dertien illegale Eritreeërs verstopt te zitten, meldt de politie.

Het Spaanse stel hoorde tijdens het lossen gestommel, waarna de Eritreeërs werden ontdekt. Het echtpaar denkt dat de ‘indringers’ tijdens hun overnachting in Antwerpen naar binnen zijn geglipt. Het gaat om zes vrouwen en zeven mannen. Ze bleken geen identiteitsbewijs bij zich te hebben en zijn naar een politiebureau gebracht voor verder onderzoek.